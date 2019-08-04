Egemen Bağış basacak buton bulamayınca...

SAMANYOLUHABER- 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonlarının ardından bakanlıktan istifa eden eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış dünkü kilise açılışında buton bulamayınca "Yeliz" lakabı ile meşhur Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın eline bastı.





Bağış'ın butona basmak için çırpınışlarının nasıl sonuçsuz kaldığı kameralara takıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun o anlarda Egemen Bağış’a yönelik bakışı sosyal medyanın gündemine oturdu.







İstanbul Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma merasiminde Bağış’ın butona basmak için hamle yaptığı anlar sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.







