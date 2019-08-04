CHP ve tüm partilere sorumluluk çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) bugün Diyarbakır’da yaptığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile olağanüstü toplantı kararı aldı.





Toplantının akabinde ortak basın açıklaması yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin okuduğu ortak açıklamada, "Son dört yıldır yaşadığımız baskı, otoriterleşme ve adaletsizlik sarmalı ülkeyi geri dönülemez bir noktaya götürmektedir." denildi.





HDP: ÖNÜMÜZDE İKİ YOL VAR





"Önümüzde iki yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi on yıllar boyu sürecek bir kaos ortamı, ikincisi ise demokratik ve onurlu bir barış ile daha güçlü bir toplum seçeneğidir." ifadeleri kullanılırken, kaosa karşı toplumsal barışın inşası için tüm siyasi çevrelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, vicdan sahibi tüm bireylerin sorumluluk üstlenmesi gerektiği belirtildi.





Açıklama şöyle devam etti: "Bizler bu süreçte toplumsal barışın gerçekleşmesi için; sorunların konuşarak ve demokratik bir müzakere anlayışı ile çözülebileceğini düşünüyoruz. Bunun için üzerimize düşen tüm sorumluluğu almaya da hazırız."





Kürt meselesinin demokratik zeminde çözümü için hazırlanan Diyarbakır Deklarosyonu'nu HDP Eş Başkanı Sezai Temelli okudu.





"AKP SORUNLARIN KAYNAĞIDIR"





“Şu çok açık ki siyasi iktidarın ana gövdesi olan AKP, yaşanmakta olan sorunların kaynağıdır ve bu sorunların çözümünde de birinci dereceden muhataptır." diyen Temelli, hükümetin çözümsüzlük politikalarına devam etmesi halinde bütün demokratik direnişe başlayacaklarını söyledi.





"CHP VE TÜM PARTİLERİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ"





Herkesin açık tutum belirlemesi gerektiğini söyleyen Temelli "Demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konularında siyasi ve tarihsel sorumluluğu gereği olarak her kesimin açık tutum belirlemesi gerekir. Başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere parlamentoda yer alan ve parlamento dışında olan tüm siyasi partileri toplumsal barış için sorumluluk almaya, savaş politikalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz." dedi.





Ülkenin baskı ve çatışma sarmalından kurtulabilmesi için üzerlerine düşen tüm sorumluluğu ve siyasi riskleri göğüslemeye hazır olduklarını belirten Temelli, "Siyasetin özgürce icra edilmesi ve evrensel hukuk normları ile toplumsal barışın sağlanması için açık çağrı yapıyoruz." şeklinde konuştu.





ORTAK ÇÖZÜM BULMA ÇAĞRISI





Temelli şunları vurguladı: "31 Mart Yerel seçim sonuçları da Türkiye halklarının ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı ve barış karşıtı siyasetin bitmesi gerektiğine dair inancı teyit etmiştir. Bu anlamıyla siyasi partiler başta olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerini tartışmaya ve çözümler geliştirmeye davet ediyoruz."





Abdullah Öcalan’ın 2 Mayıs’ta yapılan avukat görüşmesinde kamuoyu ile paylaştığı 7 maddelik deklarasyon sorunların çözümü açısından önemli olduğunu söyleyen Temelli, "Bölgesel ve küresel güçlerin Kürtler arası gerginlikten beslenen politikaları, Kürtlerin büyük bedel ve mücadele ile elde ettiği kazanımlar için büyük bir tehdittir." şeklinde konuştu.





"KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ PARLAMENTOSU TUTUM ALMALIDIR"





Temelli son olarak şunları söyledi: "Son günlerde Mahmur kampına dönük ambargo ve kuşatma ile Türkiye’nin sınır ötesi askeri saldırılarına karşı Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu tutum almalıdır. Bu tutum Kürtler arası çatışmadan uzak durmanın ve Demokratik Ulusal Birliği inşâ etmenin gerekliliğidir."





"Kürtler için Ulusal Birlik partiler ve kişiler üstü bir yerdedir." diyen Temelli, "Bu sebeple Kürtler arasında gerginliğin son bulması için her kesimin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi tarihsel bir görevdir. Bir kez daha barışın kötüsü, savaşın iyisi olmaz diyoruz." dedi.