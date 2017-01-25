Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü karikatürist o çocukları çizdi /25 Ocak 2017 15:44

Ünlü karikatürist o çocukları çizdi

Sincan cezaevinde tutuklu babalarını ziyarete giden 5 çocuğun ziyaret öncesinde annelerinin de gözaltına alınmasıyla yaşadıkları mağduriyet sosyal medya aracılığıyla milyonlara ulaşmıştı.

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Biri engelli 5 kardeşin cezaevi önünde yaşadığı mağduriyete AKP'liler dışında her kesim duyarlılıkla yaklaştı.

Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff The Globe Post'ta yayınlanan karikatüründe konuyu işledi.

İşte o karikatür.


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