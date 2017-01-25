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Ünlü karikatürist o çocukları çizdi
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25 Ocak 2017 15:44
Ünlü karikatürist o çocukları çizdi
Sincan cezaevinde tutuklu babalarını ziyarete giden 5 çocuğun ziyaret öncesinde annelerinin de gözaltına alınmasıyla yaşadıkları mağduriyet sosyal medya aracılığıyla milyonlara ulaşmıştı.
SHABER3.COM
Biri engelli 5 kardeşin cezaevi önünde yaşadığı mağduriyete AKP'liler dışında her kesim duyarlılıkla yaklaştı.
Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff
The Globe Post'ta yayınlanan
karikatüründe konuyu işledi.
İşte o karikatür.
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