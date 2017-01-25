Saraycılar ve hayırcılar

Saray topçusu ve popçusundan "evet" kampanyası!







Rıdvan Dilmen yeni anayasa için ‘evet’ kampanyası başlattı sosyal medya karıştı.





Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Rıdvan Dilmen Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandumunu kampanyasına yatırımra dönüştürdü.













Sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' dedi. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz da destek verdi. Karşı 'hayır' atağının da geldiği kampanya sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte sosyal medyayı sallayan kampanyada son durum.





TWITTER'DA BÜYÜK TARTIŞMA







Rıdvan Dilmen'in başlattığı zincirleme video kampanyası, Twitter'da büyük ses getirdi, tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk videoyu çeken Dilmen'in Türkiye Futbol Federasyon başkanlığa göz kırptığı yorumları yazılırken, milli futbolcular Arda Turan ile Burak Yılmaz'a da olumlusu olumsuzu çok sayıda tepki geldi.





‘EVET’Çİ ÜNLÜLER DE HESAPLARINDAN PAYLAŞIM YAPIYOR







Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu Murat Yıldırım, burnunda Türk bayrağı dalgananan bir savaş gemisinin önünde şu sözleri paylaştı: “Biz çok büyük bir ülkeyiz, çok büyük bir aileyiz daha büyük olabilmek çok daha güçlü olabilmek için ben de varım”













HAYIRCILAR DA HAREKETE GEÇTİ





Ünlülerden hayır cephesine ilk katılımı ise ünlü sanatçı Meltem Cumbul yaptı. Cumbul kişisel twitter hesabından “Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR” yazısını paylaştı. Ünlü televizyoncu Metin Uca da “3 futbolcunun “evet” tercihe saygı duyalım ama benim tercihim “Mustafa Kemalin Askerleriyiz” diye seslenen milyonlarca FB, GS ve BJK’li” diye yazdı. Cumbul ve Uca’nın yanı sıra onlarca ünlü de yeni anayasa referandumunda ‘hayır oyu’ vereceklerini açıkladı.





Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geride bıraktığımız günlerde Atatürk posteri önünde bir fotoğraf çektirmiş ve bu kareyi ‘Ben buradayım’ notuyla paylaşmıştı. Bundan kısa bir süre sonra ağabey Can Yılmaz da benzer bir paylaşıma imza attı. Yılmaz, bir Atatürk posteri önünde çektiği selfieyi “Ben buradayım” notuyla paylaştı.

















Özellikle son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı muhalif paylaşımlarla dikkat çeken ve söylemleri yüzünden belirli bir kesim tarafından tarafından eleştirilen oyuncu Berna Laçin, ünlü isimlerin başlattığı referandum için ‘Evet’ ve ‘Hayır’ kampanyası hakkında hesabından bir paylaşımda bulundu. Kişilerin verecekleri kararlar hakkında bir yönlendirme yapmaktan uzak duran Laçin, daha çok referandumla ilgili bir formül paylaşmış. İşte Berna Laçin’in ‘Başkanlık seçimi’yle ilgili formülü. “Formüllerde esas olan, tüm değerlerde doğru sonuca ulaşmaktır.”Başkanlık” formülünde de aynı kural geçerli. Formül şöyle işler: Başkan:RTE seçim: Evet Başkan: Kılıçdaroğlu Evet Başkan: Demirtaş Evet Eğer biri bile sana “Hayır” dedirtiyorsa,”Hayır” de… Özetle; Kılıçdaroğlu, Demirtaş ya da yeni bir Kenan Evren “Başkan” olsa razı mısın? Cevabın “evet”ise “evet” de, “hayır” ise “hayır” !”













SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ







Sosyal medya dün akşamdan beri ‘evetçisi’ ‘hayırcısı’ olmak üzere tam anlamıyla ikiye bölündü. Evetçilerin ‘Bendevarım’ etikeki ile hayırcıların Rıdvan Dilmen’in futbolculuktaki lakabı olan ‘Şeytan’a göndermede bulunarak açtıkları ‘ŞeytanauymaHAYIRde’ etiketi twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi. İnternetteki yeni anayasa çekişmesi tüm hızıyla sürüyor….