Akp'liler yanlışlıkla torpilin belgesini paylaştı

AKP torpilinin belgesi WhatsApp'ta





Okul müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden oluşan WhatsApp grubunda yanlışlıkla paylaşılan bir mesaj, torpil skandalını gözler önüne serdi.





Mesaja göre, AKP Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Ulu, bir kadın öğretmenin, müdür yardımcısı yapılması için, MEB Ceyhan Şube Müdürü'ne talimat verdi. MEB Ceyhan Şube Müdürü Murat Bulut ise bu öğretmenin, müdür yardımcısı olması için yazısının yazıldığını bildirdi.















Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘Milli Eğitim Müdürlüğü' grubundaki WhatsApp yazışmasını yayınladı. Mesajlara göre, AKP Ceyhan İlçe Başkanı Süleyman Ulu, Şehit Fehmi Koç İlköğretim Okulu'ndaki bir kadın öğretmenin, Büyükmangıt İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı pozisyonunda göreve başlaması için MEB Ceyhan Şube Müdürü Murat Bulut'a talimat verdi.





Sonra 'yazı sehven oldu' yazdı





Bulut ise, ''Büyükmangıt İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcılığı için Süleyman Ulu, Şehit Fehmi Koç'taki bayan için birini yollamış Mustafa Bey'in yanına. Ben de ‘yazısı yazıldı' dedim. Haberin olsun müdürüm'' diye yazarak öğretmenin işleminin başlatıldığını duyurdu. Mesajı yanlış yere yolladığını fark eden Bulut, ''Yazı sehven atılmıştır'' dedi.





Yazışmayı yayınlayan Koncuk ise, ''Bir WhatsApp kazası daha. Ceyhan AKP Başkanı Süleyman Ulu, müdür yardımcısı olarak bir okula öğretmen görevlendirmesi istemiş. Emrin başüstüne demişler'' açıklaması yaptı.