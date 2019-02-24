Ünlü İş adamı İnan Kıraç Fransa'da dolandırıcıya 4.1 milyon euro kaptırdı!









Kendini Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan maske kişi ya da kişilerin telefon ve video konferans yoluyla dolandırdığı isimler arasında Kıraç'ın da olduğu ortaya çıktı.





Hürriyet Gazetesi'nden Güven Özalp'in haberine göre, Skype bağlantısıyla kurbanlarını ikna etmeye çalışan kişi bir süre önce İsrail'de tutuklanarak cezaevine konuldu.





Ancak son birkaç haftadır yine aynı isimle dolandırıcılık vakaları görülmeye başlayınca yetkililer harekete geçti.





Habere göre, Skype bağlantısı ile kişileri ikna eden dolandırıcı 40 ülkede 150 kişiyi dolandırdı.





Habere göre, ilk dolandırıcılık vakaları 2015'te patlak verdi ve Tunus Savunma Bakanlığı’na Le Drian imzasıyla gönderilen ve dört helikopter alımıyla ilgili yaklaşık 20 milyon euro'luk fatura, zincirin ilk halkalarından biri oldu. Sorun ise Tunus’un faturada adı geçen helikopterlerden almamış olmasıydı.





Ardından da benzer yaklaşımla telefon görüşmeleri ile tespit edilen kurbanlar dolandırıldı.





Dolandırıcının Fransız asıllı Gilbert Chikl olduğu düşünülürken, Chikl'in kurbanlarını dolandırmadan önce haklarında detaylı bilgi topladığı ortaya çıktı.





Chikl’in telefon görüşmeleriyle, ikna olmakta zorlananlar için ise bakanın bürosuna tıpatıp benzettiği bir mekandan yaptığı Skype bağlantılarıyla toplamda 80 milyon euro elde ettiği tahmin ediliyor. Fransız basınına göre ‘Fransa dostu’ olarak nitelenen Kıraç, en fazla para kaptıran isim olarak öne çıkıyor. Olayın başından bu yana dosya ile yakından ilgilenen Fransız medyasındaki iddialar Kıraç’ın, çoğu Çin’deki banka hesaplarına olmak üzere, ödediği tutarın 41 milyon euro olduğu yönündeydi. Ancak Kıraç’ın 4.1 milyon euro kaptırdığı öğrenildi. Sahte Le Drian’ın tuzağına düşenler arasında ünlü işadamları, devlet adamları ve şarap üreticileri yer alıyor.