Erdoğan, MHP'yi sırtından atar mı?..

MHP kulislerini çok iyi bile gazeteci Yeni Çağ Yazarı Ahmet Takan AKP -MHP ortaklığının ne zaman biteceği konusunda ön görüsünü yazdı. AKP ve Erdoğan'ın muhtemel seçim yenilgisini MHP'ye yıkacağını söyleyen Takan'a göre Erdoğan tekrar ABD'ye yanaşacak .

İşte Takan'ın değerlendirmesi

'Ee, o zaman, sen yap 1 Nisan sonrası için bir projeksiyon" derseniz... Vallahi, önümüzü göremiyorum. Ancak, dokunduğum bazı sinir uçlarından edindiğim izlenime göre, gerçekte bu seçimin kazanan siyasi partisi olmayacak. Siyasi kulislerden de kulağıma hoş olmayan söylentiler geliyor. Örneğin, "Ankara ve İstanbul'u AKP kaybederse ne olur" sorusuna şu cevabı alıyorum;"Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Seçim yenilgisini MHP'ye yükler. 'MHP yüzünden seçimi kayıp ettik' der. Devlet Bahçeli'yi sırtından atar. 10-15 milletvekili transferi ile Meclis'deki çoğunluğu garanti altına alır. Yoluna devam eder."Evet!.. Milletvekili pazarı, bugünlerde siyasi kulislerin hâlâ gündem maddesi. Yakın zamanda yaşanan bazı gerçekler de zaten bunun ispatı. Siyaseti çok yakından takip eden bir dostum 1 Nisan sonrası için şu yorumu yaptı;"Çok sıkışan Erdoğan'ın ABD'nin dediklerini yapmaktan başka şansı yok. Çünkü, batan ekonomiye çıkış yolu bulmak için tek para kaynağı orası. Seçimleri kazanırsa iyice yükselen kibirinden, kaybederse tavan yapacak nefretinden dolayı çok sertleşecek. Para bulmak için ABD'nin dediğini yapacak. MHP'yi sırtından atacak, şu veya bu sebepten dolayı günah keçisi ilan edecek ve ABD'nin isteği doğrultusunda yeni bir çözüm süreci ilan edecek. Seçimin de tek kaybedeni Türkiye olacak. Ülkemizi çok zor günler bekliyor."Eğer bu söylenenler gerçek ise bize ne yapmak kalıyor?.. YSK'nın listelerine gidip bakalım. Emmimiz oğlu belediye meclis üyeliği listesine girmiş mi girmemiş mi?.. Kendi paçamızı kurtaralım!..



