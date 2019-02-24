WSJ: ABD Menbic'den çekilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ilan etmesi ve iki ay sonrasında en az 400 Amerikan askerinin kalacağının açıklanmasıyla ilgili politika değişikliğinin arka planı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin üst düzey bir Amerikan savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump, İngiltere ve Fransa’nın baskısı sonucu Suriye’den çekilme kararından geri adım attı. Haberde, Amerikan askerlerinin sahada varlık göstermeye devam edeceği yerler arasında, Ankara ile tartışma konusu olan Menbic de sayıldı.





‘SURİYE’NİN KUZEYDOĞUSUNDA HAVA SAHASI ABD’NİN KONTROLÜNDE OLACAK’





Wall street Journal’a konuşan üst düzey yetkiliye göre, İngiltere ve Fransa ‘Amerikan varlığının yokluğunda kendilerinin de IŞİD’le mücadele için Suriye’de kalmayacakları’ bilgisini verdi. Trump yönetiminin de bunun üzerine geçen hafta, Avrupalı müttefiklerini ikna etmek amacıyla yaklaşık 400 askerini çekmeme kararı aldığı belirtildi. Haberde, ABD askerlerinin kalmasının Suriye’nin kuzeydoğusunun hava sahası üzerindeki kontrol ile sahadaki lojistik operasyonların sürmesine yol açacağı, bunun da Avrupalı müttefikleri asker çekmekten caydıracağı ifade edildi.



