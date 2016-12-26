Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da çöp kutusunda korkutan patlama /26 Aralık 2016 11:15

Ankara'da çöp kutusunda korkutan patlama

Ankara'nın Altındağ İlçesi Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi

Ankara'da çöp kutusunda korkutan patlama

Ulucanlar Caddesi'nde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri çağrıldı.Polis ekipleri inceleme başlattı.
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