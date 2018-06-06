Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü filozof Chomsky: ABD, Kürtleri bir kez daha satmaya hazırlanıyor /06 Haziran 2018 21:12

Ünlü filozof Chomsky: ABD, Kürtleri bir kez daha satmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü filozof, dilbilimci ve tarihçi Prof. Dr Noam Chomsky, ABD’nin Türkiye ile anlaşarak Kürtlerin Menbiç’ten çıkarılması planına sert tepki gösterdi.

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Ünlü filozof Chomsky söz konusu plan için, “ABD’nin Kürtleri bir kez daha satmayı planladığı anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

IPA Haber’in sorularını cevaplayan Chomsky, “Şüpheliyim ve korkarım ki bu, ABD, hizmetlerini artık yararlı bulmadığı Kürtleri bir kez daha satmayı planladığı anlamına geliyor.” dedi.

Seçim öncesi Türkiye’deki siyasi ortamı değerlendiren Chomsky, ‘Erdoğan yönetimi korkunç’ nitelemesinde bulundu.
DAVID PHILLIPS: SON PLAN STRATEJİK BİR GAF

Columbia Üniversitesi Barış ve İnsan Hakları Bölüm Başkanı Prof. David L. Phillips, Kürtleri Menbiç’ten çekme kararını ‘ABD’nin öncülük ettiği IŞİD ile mücadeleyi baltalayan stratejik bir gaf’ olarak değerlendirdi.

Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama hükümetleri döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı’na üst düzey danışmanlık yapan Profesör David L. Phillips açıklamasında, “Son plana göre Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) cihatçıları Menbiç’te özgürce hüküm sürecek. Afrin’de son yaşananlar açıklayıcı bir durumdur. Afrin’in işgal edilmesinden sonra, ÖSO, Kürtleri öldürdü, sakat bıraktı ve mallarını yağmaladı.” uyarısında bulundu.
ABD SAVUNMA BAKANLIĞINA RAĞMEN BU KARAR ALINDI

Trump yönetiminin anlaştığı planın ‘ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarına rağmen alındığını’ savunan Prof. Dr. Phillips, “YPG, Suriye’de IŞİD ile mücadelede ve Rakka’nın geri alınmasında ABD birlikleri gibi sahada hizmet verdi. Türkiye ve ÖSO’nun Menbiç’i işgal etmelerine izin vermek, ABD’nin ve Kürtlerin cihatçılardan kurtarmak istediği bölgenin radikaller tarafından kontrol edilmesi ile eş değerdir.” ifadelerini kullandı.

Amerikalı Profesör, “Kürtleri Türkiye’ye terk etmek, ABD’nin dünya çapında IŞİD ile mücadele eden gruplara verdiği taahhütlerde şüphe uyandıracağına” dikkat çekti.  

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