Afgan-Türk okullarınının gasp girişimine veliler okullarına sahip çıkıyor...







Afganistan'da faaliyet gösteren Afgan-Türk Okulları'nın önce Maarif Vakfı'na devredilmesi velilerin tepkisi sonucunda da kapatılması nedeniyle Afgan veliler tepki gösterdi. Afgan-Türk Okulları Veli Komitesi, okullara yönelik gerçekleştirilen gerekçesiz kapatma nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenledi.





Başkan Yardımcısı Fazıl Ahmed Manevi, "Hükümetimiz de Türkiye cumhuriyeti tarafından yapılan tüm baskılar ve mecburiyetler niticesinde sergilediği icraatların haksız ve hukuk dışı olduğunun ve ne tür facialara yol açabileceğinin bilincindedir.Bugün toplanmamızın ana sebebi hükümet içinde orta ve üst kademelerde çalışan bazı memurlarımızın ortaya koyduğu hukuk dışı icraatlardır." ifadelerini kullandı.













"BAZI MEMURLARIN RÜŞVETLE ALDIĞI KARARLAR KABUL EDİLEMEZ"





Hükümetin mecburiyetler neticesinde yaptığı faaliyetlere dikkat çeken Manevi, bazı şahısların aldığı rüşvet karşılığında aldığı hukuk dışı kararların kabul edilemez olduğunu söyledi.













Köle istiyen tüm ülkelerin Afganistan da çok rahat elde edebildiklerine dikkat çeken Manevi, şunları söyledi:





"Alıcılardan daha çok biz kendimiz ve ülkemizi satmaya hazır ve amade bulunuyoruz. Peygamber efendimize nisbet edilen bir hadiste vatan sevgisi imandandir deniliyor. İman ve akide den bahs edenlerin kendi vatanı ve vatandaşlarına yaptıklarını izah etmekte zorlanıyorum. İnanın ne rusların suçu var ne ingilizlerin ne de amerika ne de pakistanın suçu var. Asıl suçlu biziz. Eğer biz kendimiz müsaade etmezsek ve ülkemizi satmazsak kimse buraya müdahele etme cesaretinde bulunamaz. Kuranı kerim de zikredilen bir rivayete göre kıyamet günü cehenneme götürülmekte olan bazı şahıslar şeytanı lanetleyince şeytan onlara beni değil nefislerinizi kınayın diyor. Beni dinlemezseydiniz diyor. Bu gün gördüklerim bu olayın doğrulayıcısıdır. Elimize fırsat geçince her türlü fesadı yapıyoruz. Rüşvet alıyoruz, vatandaşlarımıza zulmediyoruz"





Manevi, devlet kademesindeki memur, müsteşar, bakan ve diğer çalışanlardan ibaret olan bazı memurların da çocuklara eğitim imkanları sunan Afgan-Türk Okullarını kapatmaya çalıştıklarını dile getirdi.













Afgan-Türk Okulları Veli Komitesi Başkan Yardımcısı Abduşuur Dadras ise Afgan Hükümeti'nin silahı elinde bulunduranlara ve güçlülere karşı boyun eğip diz çöktüklerini söyledi. Ellerinde kalem bulunanlara ise hakaret mektubu gönderildiğini kaydeden Dadras, "Muhalif güçlere, barış teklifi yapan hükümet, Yılmaz Aytan’ın hakkını görmezlikten geliyor ve bu Ramazan ayında onun özgürlüğünü elinden alıyor. Hükümet, silahlı örgütlerle müzakere etmek için elinden geleni yapıyor ama 1,5 yıldan beri eğitim, hak ve özgürlüklerinden bahseden bizlerin sesine kulak asmıyor.

Şu ana kadar okullarla ilgili yapılan bütün işlemler yasadışı. Kanun ve yasaları bildikleri halde görevlerini gerektiği gibi yapmayan hukukçular ve yargıçlar.

Bu okullar meselesini görmezlikten gelen ve görevinin gereğini yapmayanlar, görev ehli insanlar değiller ve yargılanmaları gerekir." dedi.





"AFGAN-TÜRK OKULLARI YÖNETİMİ NE SUÇ İŞLEDİ DE YÖNETİMİ DEĞİŞTİRELİM"





Dadras, Afgan-Türk Okulları Yönetimi'nin ne suç işlediklerini sordu. Devamında okulların kapatılmasına ilişkin gerekçe gösterilen kararı okudu. Dadras, konuşmasının devamında şunları söyledi:





Bu Afgan-Türk okulları yönetimi ne suç işlediler de yönetimini değiştirelim ve başkasına devredelim? Bir kaç ay önce yüksek denetim komisyonu karar aldı. Ben bu kararın içeriğinin sizinle paylaşmak istiyorum. Demiş ki: Hükümet dışı kurumların 35.maddesi gereğince ve Medeni Kanununun 725. Ve 784. Maddesi gereğince Afgan-Türk okullarının kapatılmasına karar verilmiştir. Hükümet dışı kurumlar kanununun 35. maddesinde ne yazıyor? Bu mesele basın mensupları için çok önemli. Eğer bir kurum, kamu menfaatine aykırı bir şekilde faaliyet gösteriyorsa, o kurumun kapatılması gerekir. Ben soruyorum? Hangi gerekçeyle ve hangi belgelelere dayanarak bu okulların kamu menfaatine aykırı olduğunu söylüyorsunuz?





Eğer yüksek denetim komisyonunun bu gerekçelerden haberleri yoksa, ben bu gerekçeleri sıralayacağım;





1- Binlerce Agan öğrenciyi bölgede benzeri olmayan yüksek derecede bir sistemle eğitmek mi kamu menfaatine aykırı? Bu okulları en iyi eğitim sistemiyle donatmak mı kamu menfaatine aykırı? Eğer bütün bunlar kamu menfaatine aykırıysa, o zaman onların aldıkları kapatma kararını kabul ediyoruz.





2- Afgan-Türk okulları vermiş olduğu kaliteli eğitim hizmeti, Afgan halkının ilgisini çekip hatta üst düzey devlet yetkilileri tarafından takdir edilmiştir. Bu mu kamu menfaatine aykırı olmak? Eğer bu kazanımlar kamu menfaatine aykırıysa, o zaman onların aldıkları karara razıyız.





3- Afgan-Türk okulları elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılar nedeniyle, hükümet tarafından Seyid Jamaluddini Afgan, Gazi Mirmescidi Han ve Malalay gibi yüksek madalyalarla takdir edilmiştir. Bu yüksek madalyaları kazanmak mı kamu menfaatine aykırı?





4- Afgan-Türk öğrenclerinin üniversite giriş sınavında 98% başarıları mı Kamu menfaatine aykırı? Bu nasıl bir insaf?





5- Bu okullar şimdiye kadar ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında 875 madalya kazanarak Afganistanın gururu olmuşlar. Bu mu kamu menfaatine aykırı? Son olarak, bu öğrenciler Hindistanda gerçekleşen bilim yarışmasında 50 madalya kazandılar. Bu da mı kamu menfaatine aykırı oluyor?





Ben bir zamanlar Eğitim bakanlığı hukuk müşaviriydim. Benim eğitime saygım sonsuzdur çünkü bana göre eğitim, bir milletin temelini oluşturuyor. Bu sebeple eğitim meselesini hiçbir zaman eğitime saygısı olmayan ve hatta millet derdi olmayan insanlara teslim etmemek lazım.





O zamanlar birçok insan bana soruyorlardı: Biz evlatlarımızı nasıl bu okullarda okutabiliriz? Ben cevap olarak dedim: onların kendi kural ve prensipleri var. Bu okullarda intizam ve disiplin hakim. Hatta dönemin eğitim bakanı sayn Faruk Vardak bile kuralları çiğneyerek bu okullara öğrenci sokmaya izin vermiyordu. Böyle bir disiplin kamu menfaatine aykırı mı oluyor?





Yüksek denetim komisyonu bu sözlerimizi duysun ve biraz insaflı olsunlar. Bu günler gelip geçici. Hayat inanç sahipleri için her zaman olumsuz ve acı vericidir. Onlar hayatı onurlu ve haysiyetli oldukları zaman isterler.





Şimdi bütün bunlar kamu menfaatine aykırıymış. Peki kamu menfaatine uygun olan ne? Şimdi gelelim bu meseleye: Afganistan sınırları dışında yaşayan herkes, bizim için yabancıdır. Bu Türkiye olsan başka ülke olsun farketmez. Yüksek denetim komisyonunun bütün kararları Türkiye hükümetinin taleplerinin gerçekleşmesi için alınmıştır. Yüksek denetim komisyonunun bütün çabaları, Türkiye hükümetinin isteklerinin gerçekleşmesi içindir. Türk hükümetinin talepleri ve Afgan hükümet yetkililerinin Türkiye yönündeki eğilimleri, böyle yasadışı bir kararın verilmesine neden olmuştur.