Samanyolu Haber /Gündem / Doğan'ın adını da sildiler... /06 Haziran 2018 21:15

Doğan'ın adını da sildiler...

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirildi.

SHABER3.COM

Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğan'ın adını da sildiler... Sonraki Haber >>

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:58