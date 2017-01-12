Ünlü ekonomistin çağrısına uyanlar bir seferde rekor para kaybetti

Ekonomiden terörle mücadeleye, dış politikadan güvenliğe kadar her konu hakkında fikri olan Tayyip Erdoğan'ın tıpkı bir ekonomist gibi kendinden emin yaptığı, reel politikada herhangi bir karşılığı olmayan dolar bozdur çağrısının ardından büyük sermaye sahipleri bir anda vatandaşın elindeki doları ucuza alma şansı yakalamıştı. O çağrının ardından dolarını bozduran kişiler yüzde 12 zarar etti.





Dolar/TL dün de 3.9415’e kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini görürken, dolar bozdur kampanyalarından bu yana kur 41.95 kuruş yükseldi. Gün boyu rekor üstüne rekor kıran dolar, akşam saatlerinde 3.94 TL’yi geçerken, Avro/ TL’de yeni zirve 4.1108 oldu. Son dönemde gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı gün içinde yüzde 3’ü aşarken, Avro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2.5’i geçti. Sepet bazında TL de 4.0017’ye kadar yükseldi.

