Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve Bahçeli'den vekillere erken seçim şantajı /12 Ocak 2017 14:00

AKP ve Bahçeli'den vekillere erken seçim şantajı

MHP lideri Bahçeli'nin dün akşam yaptığı "anayasa paketi geçmezse erken seçime gidilir" açıklamasının bir benzeri AKP cephesinden geldi. AKP'li Mustafa Şentop yeni anayasa paketinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmemesi halinde, Türkiye'nin en kısa sürede erken seçime gideceğini açıkladı.

Namertçe, soysuzca...

AKP ve Bahçeli'den vekillere erken seçim şantajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün Meclis kulisinde, ‘anayasa paketinin TBMM’den geçmemesi halinde erken seçime gidilebileceğine’ yönelik  çıkışına benzer bir açıklama da AKP cephesinden geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop gazetecilere yaptığı açıklamada “Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiç kimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır” dedi.

Yeni anayasanın Meclis’ten geçmediği taktirde erken seçimin ‘zorunlu’ hale geleceğini belirten Şentop “Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi” diye konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli dün akşam Meclis’te gazetecilerin  ‘Yeni anayasa paketi Meclis Genel Kurulu’ndan geçmez ise ne olur?” şeklindeki bir soruya “Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır. Millet iradesine gidilir.” diye yanıt vermişti.
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