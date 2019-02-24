Üniversite mezunu işsiz 1 milyonu aştı

Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye'de 4 milyona ulaşan ve sayıları her geçen gün daha da artan işsizlerin yüzde 25'inin yükseköğretim mezunlarından oluştuğunu açıkladı. Sendika Başkanı Mehmet Bayraktar, iş bulmak için Türkiye'de iyi bir eğitim almanın artık yeterli olmadığını söyledi.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı işsizlik verilerini baz alarak hazırladığı raporda, 2018 Kasım ayı itibarıyla Türkiye'deki işsiz sayısının 3 milyon 981 bin kişiye ulaşarak 4 milyon işsiz sınırına geldiğini hatırlattı. Türkiye'de son bir yılda 230 bin kişinin işsiz kaldığına dikkat çekilen raporda, aynı dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının da 706 bin kişi arttığı vurgulandı. Raporda 14-24 yaş grubundaki genç nüfustaki işsizlik oranının da 4.3 puan birden artarak yüzde 23.6'ya yükseldiğine dikkat çekildi.





Bayraktar, Türkiye'de işsizlik oranlarının her geçen gün biraz daha arttığına işaret ederek, özellikle üniversite mezunu gençlerin durumunun içler acısı olduğunu belirtti. İş bulmak için Türkiye'de sadece iyi bir eğitim almanın yeterli olmadığını ifade eden Bayraktar, “Rakamlar da gösteriyor ki Türkiye'de her 4 işsizden 1'i üniversite mezunudur. Bu durum içler acısı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Eğitimli gençlerimizin iş bulamamış olması geleceğimiz açısından vahim bir tablo” dedi.





ÜNİVERSİTE ÇARE DEĞİL





TÜİK'e göre, ülke genelinde işsizlik yüzde 12.3'e yükselirken üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı genel oranı da aşarak yüzde 13.1'e çıktı. Üniversiteli işsizlerin yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunlarındaki işsizlik oranı da geçen yıla göre 1.8 puan birden artarak üniversite mezunları seviyesine yükseldi.





'YAŞANANLARIN FATURASI VATANDAŞTAN ÇIKARILIYOR'





Mehmet Bayraktar, son dönemde siyasilerin Türkiye'de kriz yokmuş gibi davranmasının ve yaşananların faturasının vatandaşa çıkarılmasının doğru olmadığını belirterek, “Siyasilerin söylemlerine bakılırsa Türkiye'de kriz yok. Ancak vatandaşın cebi de, mutfağı da yangın yeri. İşsizlik 2 puan artarak 4 milyona ulaşmış. Ancak biz işsiz sayısının enflasyonda olduğu gibi bundan çok daha fazla olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.





İşsizliği önleyecek üretim politikalarının acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Bayraktar, aksi halde durumun daha da kötü sonuçlara gidebileceği uyarısı yaptı. Bayraktar, şunları söyledi:





“Siyasilerden talebimiz bu günlerde yaşanan ekonomik krize karşı bir sorumlu aramaktansa bunun çözüm yollarını bulmaya çalışsınlar. Bu ülke hepimizin. Sadece bizler millet olarak aynı gemide olduğumuzu unutmayalım. Ancak büyük bir ekonomik buhranda birinci sınıf gemilerde seyahat edenlerin bizleri kamaralarına dahi almayacaklarını da unutmayalım.”