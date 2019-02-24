Aman 'Başakşehir üşümesin'

Başakşehir-Bursaspor maçı olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edilince bu karara sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterildi. Futbolseverler, bir karış su ile kaplı zeminde oynanan Göztape-Galatasaray maçını örnek gösterirken, Başakşehir'in yine kollandığını öne sürdüler.













Maçı beIN Sports'ta yorumlayan Mustafa Doğan da karlı zeminde Başakşehir'in dezavantajlı olduğunu belirterek, "Bu zemin Bursaspor'un işine yarardı" yorumunu yaptı.





Taraftarların sosyal medyadaki "Başakşehir üşümesin" etiketi büyük ilgi gördü.





Beşinci dakikada oyun durdu





Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.





3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi.





Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.





Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.





Hakem Halis Özkahya, müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.





Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti.





Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti.





Karşılaşmanın ne zaman kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili son kararı TFF verecek.





Tiyatro sanatçısı ve Galatasaray kongre üyesi Behzat Uygur da Twitter hesabından, iptal kararına tepki gösterdi.