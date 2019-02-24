Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li adaydan AKP'lilere: İhaleciler, hırsızlar... /24 Şubat 2019 11:25

AKP'li adaydan AKP'lilere: İhaleciler, hırsızlar...

AKP Van ,Gevaş Belediye Başkan adayı Murat Sezer, AKP'liler için, "Yağlı ve ballı kesim, ihaleciler, hırsızlık yapan bir çete" ifadelerini kullandı

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

AKP  Gevaş Belediye Başkan adayı Murat Sezer, seçim çalışmaları için Van'ın Gevaş ilçesi Hasbey Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 47,2 oyla Gevaş Belediye Başkanı olarak seçilen mevcut başkan Sinan Hakan tekrar aday gösterilmedi . Yerine aday yapılan Murat Sezer ise kendi partisinin başkanını ve çevresini  'ihaleciler, hırsızlık yapan bir çete. ifadesi ile eleştirdi 

“BU SEFER, HİZMETE, PROJEYE, İSTİHDAMA OY VERİN”

Sezer, zaten AKP’li bir belediyenin elinde olan Gevaş için, “Hasbey, geleceğini mi seçecek, projeyi mi seçecek, yoksa projesiz bir geleceği mi seçecek. Bu, bunun seçimidir. Hasbey halkının bu sefer hizmete, projeye, gençliğin geleceği için istihdama, sorunlara çözüm bulabilecek bir kimseye oy vereceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“KENDİLERİNE GİDEN HORTUMUN KESİLECEĞİNİN FARKINDALAR”

Sezer konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bana kimler saldırıyor biliyor musunuz? Gevaş’ın yağlı ve ballı kesimi, zenginleri, ihaleciler, hırsızlık yapan bir çete bana saldırıyor. Çünkü biz belediye başkanı seçildiğimiz zaman, onlara giden hortumun kesileceğinin çok iyi farkındalar. Bu nedenle Murat Sezer belediye başkanı olmasın diye dört bir yandan kulis yapıyorlar.”
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AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

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