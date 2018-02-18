Samanyolu Haber /Gündem / Üniversite kayıp keçilerini arıyor /18 Şubat 2018 10:55

Üniversite kayıp keçilerini arıyor

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde 567 küçükbaş hayvan sırra kadem bastı.

SHABER3.COM

Sayıştay denetmenleri İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde canlı demirbaşların bir çoğunun kayıp olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl 948 (koç, kuzu,keçi) olan canlı demirbaşların sayısının bu yıl 363’e düştüğü anlaşıldı. Sayıştay raporunda sadece 18 hayvanın ölüm kaydının yapıldığı, 567 hayvanın durumuyla ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamadı ifade edildi.

AKIBETLERİ BELLİ DEĞİL

Fakülte yetkilileri de kayıp hayvanlar konusunda Sayıştay Denetçileri’ne bir yanıt veremedi. Şimdi 567 hayvanın akıbetinin ne olduğu araştırılıyor.
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