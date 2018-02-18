Çavuşoğlu, Ruslarla Twitter’da ‘haber kaynağı’ kavgası yaptı...

Russia Today, Suriye devlet ajansı SANA’ya dayandırdığı bir haberine “Suriye medyası: Türkiye Kürtleri zehirli gazla vurdu, altı sivil yaralandı” başlıklığını attı. Söz konusu iddialara Türkiye’den yalanlama geldi.





Çavuşoğlu, Russia Today’in haberini alıntılayarak “Güvenilir kaynakların nedir? Yalan söylemeyi kesin” diye yazdı.







Russia Today de bakana yine onun tweet’ini alıntılayarak yanıt verdi.





Russia Today, “Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, bizden kaynaklarımızı kontrol etmemizi istemeden önce, lütfen sizinkileri kontrol edin” diye yazdı.





Kanal, yerel gazeteciler, SANA ve Reuters’ı kullandıklarını belirtti: “SANA’yı Anadolu (Ajansı) ve tüm haber kaynaklarını kullandığımız gibi kullanıyoruz.”

