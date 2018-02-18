Topbaş’tan çarpık yapılaşma itirafı: Hiçbirine ben imza atmadım

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ile görüştü. Paylan bu görüşmede İstanbul'daki çarpık yapılaşmayı konuştuklarını belirterek, “Arkadaş, bu imarları sen nasıl veriyorsun, bütün İstanbul sana küfrediyor bilesin dedim. ‘Onların hiç birine ben imza atmıyorum. Hepsi Ankara'da, Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre Bakanlığı tarafından imzalanıyor' cevabını verdi” dedi.





Paylan, Topbaş ile görüşmesinin detaylarını, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda açıkladı. Komisyonda, Hazine arazilerinin ve taşınmazlarının satışının önünü açan madde üzerinde söz alan Paylan, tutanaklara da giren konuşmasında şöyle konuştu:





“Bu madde geçerse, İstanbul'a iştahla bakan greyderlerle girmeye hazır bekleyen müteahhitler Özelleştirme İdaresi'nin kapısına yığılacak. Her şeye para gözüyle, hatta TL de değil, dolar gözüyle bakılıyor. TOKİ de, Çevre Bakanlığı da aynı şeyi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ikrar etti, ‘Biz İstanbul'a ihanet ettik' dedi. İstanbul'da Kadir Topbaş azledildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede ‘Arkadaş, bu imarları sen nasıl veriyorsun? Bütün İstanbul sana küfrediyor bilesin' dedim. Topbaş da bana ‘Onların hiçbirine ben imza atmıyorum Hepsi Ankara'da, Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre Bakanlığı, şu bu tarafından imzalanıyor' dedi. Rant ve dolarla bakıldığı sürece, şehirlerimize ihanete devam edilecektir.”