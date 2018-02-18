Samanyolu Haber /Gündem / Topbaş’tan çarpık yapılaşma itirafı: Hiçbirine ben imza atmadım /18 Şubat 2018 10:59

Topbaş’tan çarpık yapılaşma itirafı: Hiçbirine ben imza atmadım

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, çarpık yapılaşma imarlarına imza atmadığını, bunlara imar izninin Ankara’dan verildiğini söyledi.

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HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ile görüştü. Paylan bu görüşmede İstanbul'daki çarpık yapılaşmayı konuştuklarını belirterek, “Arkadaş, bu imarları sen nasıl veriyorsun, bütün İstanbul sana küfrediyor bilesin dedim. ‘Onların hiç birine ben imza atmıyorum. Hepsi Ankara'da, Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre Bakanlığı tarafından imzalanıyor' cevabını verdi” dedi.

Paylan, Topbaş ile görüşmesinin detaylarını, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda açıkladı. Komisyonda, Hazine arazilerinin ve taşınmazlarının satışının önünü açan madde üzerinde söz alan Paylan, tutanaklara da giren konuşmasında şöyle konuştu:

“Bu madde geçerse, İstanbul'a iştahla bakan greyderlerle girmeye hazır bekleyen müteahhitler Özelleştirme İdaresi'nin kapısına yığılacak. Her şeye para gözüyle, hatta TL de değil, dolar gözüyle bakılıyor. TOKİ de, Çevre Bakanlığı da aynı şeyi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ikrar etti, ‘Biz İstanbul'a ihanet ettik' dedi. İstanbul'da Kadir Topbaş azledildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede ‘Arkadaş, bu imarları sen nasıl veriyorsun? Bütün İstanbul sana küfrediyor bilesin' dedim. Topbaş da bana ‘Onların hiçbirine ben imza atmıyorum Hepsi Ankara'da, Özelleştirme İdaresi, TOKİ, Çevre Bakanlığı, şu bu tarafından imzalanıyor' dedi. Rant ve dolarla bakıldığı sürece, şehirlerimize ihanete devam edilecektir.”

GELİR SAĞLANMAK İSTENİYOR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu hizmetlerinde kullanılmayan Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmaz varlıkların, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla kapsama alınmasının yasal olduğunu belirtti. Uygulamada özelleştirmenin amaçları arasına ‘Gelir elde etme' ifadesi yazmadığı için sorunlar yaşandığını anlatan Ağbal, bu nedenle kanunun amaç maddesine ‘Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi suretiyle gelir elde etme' ifadesinin eklendiğini söyledi. Ağbal, “Bu taşınmazlar, ekonomiye kazandırılırken diğer taraftan da kamu geliri elde etmek istiyoruz” dedi.
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