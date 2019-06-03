Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?





MC EU TV 'de Asım Yıldırm'ın sunduğu “BİR ÜMİTTİR RAMAZAN” programının konuğu işadamı Mustafa Fidan'dı .Asım Yıldırm'ın sorularını cevaplayan Mustafa Fidan hizmet hareketinin son yaşadıklarını ve geleceğini değerlendirdi. Gelecek açısından ümitsizliğe kapılmamak için bir çok sebebin olduğuna dikkat çeken Fidan yaşanan imtihanlarla ilgili kitaplarda okuduğumuz hadiseleri yaşıyoruz dedi.







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Ramazanl ayı boyunca MC EU TV (www.mceu.tv) ve Asım Yıldırım’ın youtube kanalı olan youtube.com/asimyildirimcom adreslerinden yayımlanan “BİR ÜMİTTİR RAMAZAN” programı dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü