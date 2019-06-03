Samanyolu Haber /Gündem / Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok? /03 Haziran 2019 11:48

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Asım Yıldırm'ın sunduğu “BİR ÜMİTTİR RAMAZAN” programının konuğu işadamı Mustafa Fidan'dı

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ramazanl ayı boyunca  MC EU TV (www.mceu.tv) ve Asım Yıldırım’ın youtube kanalı olan youtube.com/asimyildirimcom adreslerinden yayımlanan “BİR ÜMİTTİR RAMAZAN” programı dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördü 

MC EU TV 'de Asım Yıldırm'ın sunduğu  “BİR ÜMİTTİR RAMAZAN” programının konuğu işadamı Mustafa Fidan'dı .Asım Yıldırm'ın sorularını cevaplayan Mustafa Fidan hizmet hareketinin son yaşadıklarını ve geleceğini değerlendirdi. Gelecek açısından ümitsizliğe kapılmamak için bir çok sebebin olduğuna dikkat çeken Fidan yaşanan imtihanlarla ilgili kitaplarda okuduğumuz hadiseleri yaşıyoruz dedi.

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