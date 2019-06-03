Almanya Hessen Bölge Valisi evinde öldürüldü

Ölüm şartlarının belirsizliğinden dolayı, Hessen Eyalet Kriminel Dairesi'nin olaya el koyarak, çok yönlü soruşturma ve araştırmalara başladığı açıklandı.







Fuldaer Zeitung’da yer alan haberde, Bölge Valisi Lübcke’nin, Wolfhagen-Istha kentindeki evinde kafasından tek bir kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu yazdı. Haberde cesedin yanında herhangi bir tabancanın da bulunmadığına dikkat çekildi.





Lübcke’nin evinde kafasından tek kurşunla vurularak öldürülme olayıyla ilgili bir açıklama yapan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, “Çok uzun zamandır tanıdığım Walter’in ölüm haberiyle sarsıldım” dedi.





Valinin ölümüyle ilgili Kassel Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Lübcke’nin inanmak istemedikleri ölüm haberiyle şok geçirdikleri belirtildi.