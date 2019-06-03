'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin, şimdi bizim... Yat desek yatıyorsun, kalk desek kalkıyorsun'

Uzun süredir birbirlerine gazete köşelerinden çirkinlik ifşası şeklinde devam eden iki havuz yazarının kavgasında bugün biri diğerine 'ne hakla aynı taraftayız diyorsun' serzenişi geldi.





Ahmet Hakan'a 'seninle aynı değiliz' diyen Cem Küçük'ün gerekçesi ise yanlış görünmüyor: Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Biz yat desek yatıyorsun. Kalk desek kalkıyorsun.





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Biliyorsunuz dolandırıcılar âleminde Selçuk Parsadan bir dönem fenomendi. Parsadan bukalemun gibi şekilden şekle girer herkesi dolandırırdı. Aynı şekilde Jet Fadıl da ayrı bir ekoldü. İnsanları dolandırıp hapse girdi çıktı. Bir daha dolandırdı, yine girdi. Türk medya camiasında da Ahmet Hakan, Selçuk Parsadan ile Jet Fadıl arası sürekli bukalemun gibi şekil değiştiren bir tip olarak herkesçe bilinir.





Bu ülkedeki farklı siyasi görüşlerden tüm gazeteciler akademisyenler ve siyasetçiler Ahmet Hakan'ın karaktersizliği ve haysiyetsizliği konusunda mutabıktır. Herkes aynı noktada buluşur. Fakat düşünüyorum da bu Jet Fadıl ve Parsadan benzetmeleri bu iki dolandırıcıya haksızlık. Ben adil bir adamım. Ahmet Hakan'ın yüzde 100 şekilde aynı hususiyetlere sahip olduğu insan modeli Mehmet Aydın denen Tosun kod adlı vurguncudur. Tosun ile akıbetleri benzer mi bilmem ama fırıldak kişilikleri aynıdır.

Türk medyasının tosuncuğu Ahmet Hakan tamamen bir operasyon olan ama tam aksi netice veren İmamoğlu yayını gerçeğini deşifre ettiğim için öfke nöbetleri geçirip bana saldırmış. Ben sana bizim taraftansın demedim. Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir köpeksin. Biz yat desek yatıyorsun. Kalk desek kalkıyorsun. Havla dediğimizde işte Ekrem İmamoğlu'na yaptırdığımız gibi havlıyorsun.





Fakat bu toplumda bir küçük zerre itibarın kalmadığı için de İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürerek yine bizim tarafa zarar veriyorsun. Sen şimdi hem bir yandan bizim emrimizde köpeklik edip diğer taraftan da “Bakın ben size dolaylı olarak o yayınla yardım ettim Sayın İmamoğlu. Aslında ben sizin taraftanım” diye mesaj gönderirsin. Binali Yıldırım kazanırsa da “İşte ben o yayınla İmamoğlu'na operasyon çektim ve o sayede biz kazandık” dersin. Sen busun ve ülkemizdeki herkes senin böyle bir rezil tip olduğunu biliyor artık. Tıpkı Tosun Mehmet Aydın'sın sen.