Uluslararası Uzay Üssü'nde tehlikeli bakteri alarmı

İstasyonda ve çevresinde var olan organizma türlerini araştıran uzmanlar, istasyonun lavabo ve egzersiz alanlarından alınan örneklerde söz konusu bakterinin beş alttürüne rastladı. Bakterilerin genetik yapısını tespit edebilmek için Dünya'daki bin 291 enterobakteri suşuyla (alttürü) kıyaslandı.







Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Kasthuri Venkateswaran beş bakteri grubundan üçünün yerkürede bulunanlarla benzerlik gösterdiğini belirtti.







Organizmaların, astronotlar için şimdilik risk oluşturmadığını söyleyen uzmanlar bulunan bakterilerin üç hastada rastlanılan bakterilerle benzerlik göstermesi nedeniyle konunun dikkate alınması uyarısını yapıyor. Söz konusu bakterilerin hastalığa yol açma olasılığının yüzde 79 olduğu tahmin edilirken, astronotlar için riskin hangi boyutta olduğu araştırılıyor.







Euronews