Şahenk'ten bir satış kararı daha

Her gün yeni bir satış haberi ile gündeme gelen Şahenk’in borcunu yapılandırmaya gittiği yakın zamanda basına yansımıştı.







Ferit Şahenk'in, 2016'da 180 milyon Euro’ya satın aldığı İspanya'nın başkenti Madrid'deki Hotel Magna Villa'yı 210 milyon Euro’ya satmak için son aşamaya geldiği belirtildi.





Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Meksika Borsası’na açıklamada bulunan RLH bağlayıcı anlaşmanın henüz imzalanmadığını ancak Ferit Şahenk ile müzakere halinde olunduğunu bildirdi. Satış için şirketin 210 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.





Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P), 9 Ekim'de Doğuş Holding'in kredi notunu B'den B-'ye indirmişti. Gerekçe olarak 725 milyon Euro ve yatırım yaptığı şirketlerin 1.6 milyar Euro'luk refinansman anlaşmalarının henüz imzalanmamış olmasını göstermişti.