Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan'da Türk vatandaşı kumarhaneye saldırdı: Bir ölü, bir yaralı /24 Kasım 2018 20:12

Gürcistan'da Türk vatandaşı kumarhaneye saldırdı: Bir ölü, bir yaralı

Gürcistan Batum'da Türk olduğu belirtilen saldırganın kumarhanedeki 2 kadına yönelik saldırısında bir kişi öldü, diğeri yaralandı

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Sputnik Gürcistan’ın Pervıy Kanal’a dayandırdığı haberinde, Gürcistan’ın liman kenti Batum’da bir Türk vatandaşının kumarhanede bulunan 2 kadına saldırdığı, kadınlardan birinin öldüğü, diğerininse yaralandığı kaydedildi.

Kadınların ikisinin de Özbekistan vatandaşı olduğu bildirilen haberde, yaralı olanın hastanede tedavi altına alındığı, ölen kadının cenazesininse ekspertize gönderildiği bilgisine yer verildi.

Verilen ön bilgilere göre olayın şüphelisi olan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili dava açıldı.

Kasten cinayet işlemekle suçlanan şüphelinin 7 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
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