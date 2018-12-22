Samanyolu Haber /Ekonomi / Uluslararası kargo taşıyan şirket konkordato istedi /22 Aralık 2018 13:34

Uluslararası kargo taşıyan şirket konkordato istedi

Uluslararası yük taşımacılığı yapan lojistik firması Taha Kargo konkordato talep etti.

SHABER3.COM

Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada Taha Kargo'nun yanı sıra, şirketin yöneticilerinden Emin ve Şebnem Taha için de konkordato talebinde bulunuldu.
Mahkeme 14 Aralık itibariyle şirkete üç aylık geçici mühlet verdi.

1994'te kurulan şirket, Fortune dergisi tarafından Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında gösterilmişti. 2014 itibarı ile Türkiye'de 20, Irak'taysa 40 şubesi bulunan şirket Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2017 verilerine göre, lojistik sektöründe Türkiye ihracatında 14'üncü sıradaydı.
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