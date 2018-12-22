Samanyolu Haber /Gündem / Bir yılda 8.66 milyon kişinin GBT'sine bakıldı /22 Aralık 2018 13:33

Bir yılda 8.66 milyon kişinin GBT'sine bakıldı

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılı içinde 8 milyon 666 bin kişinin sorgulandığını açıkladı.

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Bakanlık açıklamasına göre 1 milyon 976 bin 401 araç ve 130 bin 209 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 22 bin 330 araca, 3 bin 570 okul servis aracına ve 16 bin 616 motosiklete cezai işlem uygulandı.

393 bin 341 iş yeri, 33 bin 581 ikamet, 7 bin 730 firma denetlenirken bunların 3 bin 919'una cezai işlem uygulandı. 218 tren istasyonu ve 788 otobüs terminali de kontrol edildi.

Uygulamalarda, 8 milyon 666 bin 49 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulamalarda, aranan 32 bin 409 kişi yakalanırken, 19 bin 481 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Açıklamaya göre 340 ruhsatsız tabanca, bin 13 ruhsatsız av tüfeği, 301 kurusıkı tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 129 kesici/delici alet, 9 bin 578 mermi, 107 tombala makinesi, 11 kumar makinesi, 15 sigaramatik, 155 bilgisayar, 17 cep telefonu, 55 yazıcı, 69 bin 140 gr esrar, 431 gram eroin, 547 adet captagon, 5 bin 352 uyuşturucu hap, 324 ecstasy, 46 grsm metanfetamin, 43 gram kokain, 6 bin 68 adet kök Hint keneviri, 104 bin 869 paket kaçak sigara, 17 bin 827 litre kaçak içki, 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Trafik ve idari yönünden toplam 46 milyon 952 bin 494 TL ceza uygulandı.
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