Samanyolu Haber /Gündem / Arkadaşıyla bir olup anne-babasını gasp etti /22 Aralık 2018 13:46

Arkadaşıyla bir olup anne-babasını gasp etti

Trabzon'da Sabri Ç., bir arkadaşıyla birlikte anne babasını, silahla gasp etti. İki kişi olayın ardından kaçtıkları Erzurum'da yakalandı.

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Olay, 21 Aralık'ta saat 02.30 sıralarında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ Mahallesi Alt Bulanasa Mevkii'deki bir evde meydana geldi. Sabri Ç., aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan K.'yı da alıp ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. İçeri giren 2 arkadaş silahla, Sabri Ç.'nin anne babasını gasp etti. 4 çeyrek altın, 2 küpe ile 17 bin 900 TL'yi alan ikili Erzurum'a kaçtı.

Erzurum İl Emniyet Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki arkadaşın Yeğenağa Mahallesi Yeğenağa Cami Sokak'ta bulunan bir bekar evinde kaldıklarını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla Sabri Ç. ve suç ortağı yakalandı. Sabri Ç., ailesinden gasp ettikleri para ve altınları bekar evinin alt katında, kullanılmayan mobilyaların konulduğu bölmede sakladığını söyledi. Bunun üzerine ziynet eşyaları ve para da bulundu. Gözaltına alınan Sabri Ç. ve Oğuzhan K., Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 
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