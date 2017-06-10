Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi tutuklandı /10 Haziran 2017 03:02

Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi tutuklandı

6 Haziran tarihinde 23 avukata yapılan operasyonda gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Avukat Taner Kılıç, tutuklandı.

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Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilenlerle ilgili Mayıs ayının sonunda bir rapor hazırlamıştı. Gelecek Karanlık: Türkiye'de ihraç edilen kamu çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen baskılar" adlı rapor uluslararası alanda büyük ses getirdi. Bu raporun hemen ardından her muhalifin başına gelen Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye yöneticilerinin de başına geldi. 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Avukat Taner Kılıç İzmir’deki evinden gözaltındı. 

Avukat olmasına rağmen, 3 gün gözaltında tutulan Kılıç  İzmir Adliyesi’ne sevkedildi.
 
Savcılık sorgusunda Bylock kullanmakla suçlandı...  
 
Kılıç, savcıya verdiği ifadede, “Telefonuma Bylock indirmedim. Kesinlikle kullanmadım” diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.
 
İfadenin ardından savcı, Kılıç’ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevketti. 
 
Mahkeme Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında tutuklama kararı verdi.
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