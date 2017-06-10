Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi tutuklandı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilenlerle ilgili Mayıs ayının sonunda bir rapor hazırlamıştı. Gelecek Karanlık: Türkiye'de ihraç edilen kamu çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen baskılar" adlı rapor uluslararası alanda büyük ses getirdi. Bu raporun hemen ardından her muhalifin başına gelen Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye yöneticilerinin de başına geldi.





Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Avukat Taner Kılıç İzmir’deki evinden gözaltındı.





Avukat olmasına rağmen, 3 gün gözaltında tutulan Kılıç İzmir Adliyesi’ne sevkedildi.