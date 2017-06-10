Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyanın gündemi, Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı! /10 Haziran 2017 03:16

Sosyal medyanın gündemi, Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cebeci Ortaokulu'nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katıldı. Binali Yıldırım'ın yazı yazma konusundaki sıkıntısı akıllı tahtada da devam etti.

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakan yaklaşık 10 dakikadır canlı yayında 3 kişinin yardımıyla bir cümle yazmaya çalışıyor. Ülkeyi maalesef bu adamlar yönetiyor!" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım'ın yazı ile imtihanı ilk değil

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da sınıf tahtasına yazdığı mesaj ile de sosyal medyada günün konusu olmuştu. Tahtaya, “2016-2017 Eğitim Öğretim yılı hayırlı ve başarılı olsun” yazan Yıldırım’ın imla hatalarına sınıfta bulunan öğretmenler müdahale etmişti.
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Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

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