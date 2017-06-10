Sosyal medyanın gündemi, Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakan yaklaşık 10 dakikadır canlı yayında 3 kişinin yardımıyla bir cümle yazmaya çalışıyor. Ülkeyi maalesef bu adamlar yönetiyor!" ifadelerine yer verdi.





Yıldırım'ın yazı ile imtihanı ilk değil





Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da sınıf tahtasına yazdığı mesaj ile de sosyal medyada günün konusu olmuştu. Tahtaya, “2016-2017 Eğitim Öğretim yılı hayırlı ve başarılı olsun” yazan Yıldırım’ın imla hatalarına sınıfta bulunan öğretmenler müdahale etmişti.