Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yöneticisi gözaltına alındı

Hizmet Hareketi'ne ve hükümete muhalif tüm kesimlere yönelik baskı, yıldırma, kırım operasyonları hızla devam ediyor.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI!





Son olarak bu sabah İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 avukat hakkında 'cemaat' soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartıldı.





Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç'ın da bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı.

SON YAYINLADIKLARI RAPOR KHK İHRAÇLARIYLA İLGİLİYDİ

Taner Kılıç'ın başkanlığındaki Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin son yayınladığı rapor, OHAL'de Kanun Hükmünde Kararnameler'le(KHK) ihraç edilenlere yönelik baskıları ele alıyordu.











