Ulusalcı/Avrasyacı akıl hocaları bakalım daha ne yaşatacaklar

2011 yılından bu yana devam eden Suriye savaşıyla ilgili Erdoğan şu ana kadar dile getirmediği bir konu hakkında ABD'yi hedef alıyor. Erdoğan ABD'yi Suriye'deki kanlı terör örgütlerine silah yardımı yapmakla suçluyor. İki gün önce bu iddiayı dile getiren Erdoğan'a Amerikan makamları 'gülünç' cevabı vermiş, ABD Büyükelçiliği ise ''ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta.'' şeklinde üslup olarak sert bir cevap vermişti







ERDOĞAN 5 GÜN ÖNCE ABD'YE 'RAKKA'YA BİRLİKTE GİDELİM' DİYORDU





Erdoğan ABD’yi hedef alan üslubunu bugün de sürdürerek “Terör örgütlerine her türlü silah yardımı yaparsanız kusura bakmayın biz bunu yutmayız” dedi. Erdoğan “Biz NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde desteği bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer stratejik ortaksak o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütlerinin yanında yer almayacaksınız” diye konuştu





Oysa henüz 5 gün önce yani 24 Aralık'ta İstanbul'da konuşan Erdoğan bakın ne diyordu?





"Biz, terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de. Gençler, Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz bu böyle biline. 20 Ocak'tan sonra Amerika'da yeni yönetim iş başı yapıyor. Onlarla da konuşacağız. Bölgenin değerlendirmesini yapacağız. Halep'ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları İdlib'e aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza da çekebiliriz. İlk etapta bu adımı attık, sırada Münbiç var. Münbiç'ten sonra işte Amerika'da eğer burada da yeni dönemde ele ele verebilirsek, Rakka var. 'Dünyadan bize ne' diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksin''

Daha 5 gün önce Amerika ile anlaşıp Suriye'nin derinliklerinde IŞİD'in başkenti Rakka'ya Türk askerini göndermeyi kafasından geçiren, bunun için desteği okyanus ötelerinde arayan Erdoğan birkaç gün içinde aynı ABD'yi Suriye'deki terör örgütlerine silah yardımı yapmakla suçluyor. İşin ilginç yanı bu iddiasını delillendirmiyor, varsa delillerini tuğla gibi ABD'nin önüne koymuyor.





EN SON UKRAYNA BUNU DENEDİ





Suriye'de İran ve Rusya ile ittifaka girerek Esed rejiminin devamında garantör anlaşmaya imza atacak kadar büyük bir eksen kaymasını Türkiye'ye yaşatan Erdoğan ve AKP'nin dönüşlerine kim yetişebilir?





Daha birkaç yıl önce Batı bloku ve Rusya arasında, tarafların yumuşak karınlarına vurarak çıkar sağlama politikası güden Ukrayna'nın bu oyundan sağ çıkamadığını, topraklarının bir bölümünün işgal edildiğini, ekonomisinin battığını, ülkede derin bir toplumsal yarılma yaşadığını biliyoruz.





Türkiye'yi yöneten hayalciler, artık iyice görünür olan Ulusalcı/Avrasyacı maceraperest akıl hocalarıyla bakalım ülkemize daha neler yaşatacak.





Samanyolu Haber