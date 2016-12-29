Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da tekne faciası /29 Aralık 2016 18:29

İstanbul'da tekne faciası

Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu, bir kişi ise sağ kurtuldu.

İstanbul'da tekne faciası

İstanbul Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki bulunan İlyas Bostancı hayatını kaybederken, Hüseyin Kahraman kayboldu, Yılmaz Bodur ise sağ olarak kurtarıldı. 


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ambarlı Limanı açıklarında midye avlamak için denize açılan içinde üç kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında teknede bulunan İlyas Bostancı'nın cansız bedenine ulaşılırken, Yılmaz Bodur kurtarıldı. Hüseyin Kahraman ise yapılan aramalarda ulaşılamadı. 


Bostancı'nın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağ kurtulan Bodur ise Avcılar Murat Köllük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur tedavisinin ardından taburcu edildi. 


Hüseyin Kahraman'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
<< Önceki Haber İstanbul'da tekne faciası Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:48