Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul karanlığa gömüldü! /29 Aralık 2016 18:09

İstanbul karanlığa gömüldü!

İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakalarında ki bazı ilçelerde elektrikler kesildi. Kesintilerle ilgili Enerji Bakanlığı ve BEDAŞ'dan son dakika açıklaması geldi.

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İstanbul genelinde elektrik yok

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Avcılar ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde Kadıköy, Pendik, Maltepe başta olmak üzere elektrik kesintileri yaşanıyor.
 
BEDAŞ: ULUSAL SİSTEMDEN KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kesintiler “Ulusal Elektrik Sistemi’nden” kaynaklı’ dedi. Ayrıca BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

”Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.”
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