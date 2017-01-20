Samanyolu Haber /Gündem / Ülkücü camia Bahçeli'ye karşı ayaklandı /20 Ocak 2017 12:49

Ülkücü camia Bahçeli'ye karşı ayaklandı

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Ülkü Ocakları eski genel başkanları, Meclis'te görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle ilgili milletvekillerine çağrı yaptı. Yapılan çağrıda "Vicdanlarının ve hür iradelerinin sesine kulak vermelerini ve doğacak vebale ortak olmamalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Namertçe, soysuzca...

Ülkücü camia Bahçeli'ye karşı ayaklandı

Türkiye'yi diktaya taşıyan anayasa süreci ilişkin MHP'li Atila Kaya ve Ülkü Ocakları eski genel başkanları İrfan Özcan, Müsavat Dervişoğlu, Alişan Satılmış, Suat Başaran, Azmi Karamahmutoğlu, Ulvi Batu, Mustafa Hakan Ünser, Servet Avcı ile Harun Öztürk ortak açıklama yaptı. 

Yazılı açıklamada, şöyle denildi: 

"Ülkemiz dünyada örneği bulunmayan bir rejim değişikliğiyle karşı karşıyadır. 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' denilerek yumuşatılmaya çalışılan bu rejim değişikliğinin amacı doğrudan 'Tek Adam' yönetimidir. İktidar, başlangıçta parlamenter sistemdeki kuvvetler ayırımının yeterli olmadığı gerekçesiyle, sert kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan 'Başkanlık Sistemi'ni savunuyordu. Geldiğimiz noktada, iktidar kendi gerekçesini de yok sayarak, egemenliğin 'Tek Adama' devredildiği bir rejimi dayatmaktadır. Mevcut iktidar, başlangıçta Başkanlık, Yarı-Başkanlık veya Partili Cumhurbaşkanlığı sistemlerinden herhangi birine razı iken; yapılan düzenleme ile her üçündeki yönetim yetkilerinin tamamını talep etmekte ve her üçündeki denetim unsurlarını reddetmektedir"

"VEBALE ORTAK OLMAYIN"

"Milliyetçiliği ayaklar altına almakla övünenlerin, kendi ideolojileri ve çıkarları doğrultusunda yeni bir rejim inşa etmelerine 'Evet' demeyeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız 'Millet egemenliği'nin tek adam iktidarına indirgenmesine izin vermez. Bizim ülkücülük anlayışımız, bedeli insan hak ve hürriyetleri olan bir toplumsal düzenin kurulmasını gerektirir. Bu vesileyle başta Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin temsilcisi olan vicdan sahibi milletvekillerine çağrı yapıyoruz: Yeni bir tarih yazılırken, adaletin, hürriyetin, demokrasinin darbe alacağı bu süreçte vicdanlarının ve hür iradelerinin sesine kulak vermelerini ve doğacak vebale ortak olmamalarını tavsiye ediyoruz. Türk milliyetçileri, milletimizin en karanlık günlerinde, büyük bedeller ödeyerek ülkesine ve devletine sahip çıkmışlardır. Bugün de aynı irade ve kararlılıkla bir ve beraber olmak, vatanımıza ve nesillerimize karşı reddedemeyeceğimiz borcumuzdur. Bu amaçla, mevcut anayasa değişikliğine tarihi, siyasi ve ahlaki gerekçelerle 'Hayır' diyerek, irade birliğimizi ve kararlılığımızı göstermek gayesiyle bu çağrıyı yapıyoruz"
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