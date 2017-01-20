Ahmet Hakan'dan Devlet Bahçeli'ye dönme tavsiyeleri

Ahmet Hakan sürekli mahalle değiştirmekle övünür. Hatta daha önce yazdığı bir çok yazının sonradan tam tersini yazmıştır. Hatta Başkanlık Sistemi ile önce eleştirmiş daha sonra savunmuştu. Ahmet Hakan şimdi de kendisi gibi Başkanlık konusunda taraf değiştiren Devlet Bahçeli'ye nasıl 'dönek' gözükmeyeceği taktikleri verdi .





İşte Ahmet Hakan'ın yazısı





SEVGİLİ Devlet Bey...

Ben dönenleri çok severim.





Dönenleri...





Yani yeri geldiğinde bakış açısını değiştirmeyi başaranları...

Yani koşullar değişince yaklaşımını farklılaştıranları...

Yani dün a dediğine bugün b deme cesaretini gösterenleri...





Çok ama çok severim.





Ama bir şartla!





Dönüşün hesaplaşması yapılacak!





Yani dönen kişi, çıkacak diyecek ki...





“Ben dün a diyordum, bugün b diyorum, çünkü...”





Bir insanın dönüşünün cesur bulunabilmesi için...

Bir insanın “dönek” diye küçümsenmemesi için...

Bir insanın dönüşüne kimsenin laf edememesi için...





Bu hesaplaşmayı yapması şarttır.





Devlet Beye dönmek konulu bir açık mektup





Sevgili Devlet Bey...





Mesele sizin daha düne kadar “Kahrolsun başkanlık sistemi” derken bugün “Yaşasın başkanlık sistemi” demeniz değildir.





Mesele...





Sizin dün öyle derken bugün böyle demenizin doğru dürüst bir hesaplaşmasını yapmamanızdır.





Lütfen çıkın ve açıklayın kamuoyuna...





Deyin ki:





“Ben düne kadar iflah olmaz bir başkanlık sistemi karşıtıydım ama bugün bu fikrimden vazgeçtim. Çünkü şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu...”





Sevgili Devlet Bey...





Ancak bu şekilde kurtulabilirsiniz “Dün öyle diyordun, bugün böyle... Ne iş” falan tarzı her türlü tezvirattan...