Güneş bu defa Mahçupyan üzerinden Davutoğlu'nu hedef aldı

"Davutoğlu’nu Dink cinayeti hakkında nasıl yönlendirdiği..."





Güneş gazetesi bugün de "Beyaz bereli enteller" manşeti attı.





Mahçupyan'ın eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı olduğunu da hatırlatan gazete, "Mahçupyan’ın, Davutoğlu’nu F... operasyonları ve Hrant Dink cinayeti hakkında nasıl yönlendirdiği ise gizemini koruyor." dedi.





Hükümete yakın Güneş gazetesi, Hrant Dink'in ölümünden önce onunla son görüşen kişinin Etyen Mahçupyan olduğunu hatırlatarak Mahçupyan'ın ifadesinin neden alınmadığını sormuş ve cinayette payı olabileceğini ima etmişti.





Bu iddialara Karar gazetesindeki köşesinden yanıt veren Mahçupyan, AKP'lilerin kendilerine "bizim seviyemiz bu mu?" diye sorması gerektiğini belirterek "Bu pespayeliği içinize sindirebiliyor musunuz? Sessiz kalmanın yükünü bütün hayatınız boyunca yüreğinizin üzerinde kara bir gölge olarak taşıyacağınızı ve bunu herkesin göreceğini bilmiyor musunuz? Hasbelkader AK Parti yönetiminde bulunmakta olanlar da kenara yazsınlar…" ifadelerini kullanmıştı.





KAVGA DEVAM EDİYOR







Mahçupyan'ın yanıtının ardından bugün de manşetten Mahçupyan'a yüklenmeye devam eden Güneş gazetesi, "Mahcupyan, GÜNEŞ’in sorduğu sorulara cevap veremedi. F...’nün tetikçi gazetesi Taraf’ta Dink’in devlet tarafından öldürüldüğü imasına tepki göstermeyen yazar, terör örgütü için ise ‘cemaat’ ifadesini kullandı." diye yazdı.





Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın beresine atıfta bulunan gazete "Beyaz bereli enteller" manşetini kullandı.





"DAVUTOĞLU"NU HEDEF ALDI





Mahçupyan'ın, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Zaman’dan ayrılarak dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı olduğunu hatırlatan gazete "Mahçupyan’ın, Davutoğlu’nu Cemaat operasyonları ve Hrant Dink cinayeti hakkında nasıl yönlendirdiği ise gizemini koruyor." ifadelerini kullandı.







