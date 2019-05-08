Ülkü Ocağı başkanları insan kaçakçılığından tutuklandı

İzmir’in yerel yayın organlarından Son Kale’nin haberine göre, Yunanistan'a ait Sakız Adası'nın tam karşısında bulunan İzmir'in Karaburun İlçesi, siyaset gündemini de sarsacak bir insan kaçakçılığı operasyonuna ev sahipliği yaptı.







Alınan bir istihbarat üzerine 10 Nisan'da harekete geçen Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılarını takibe aldı.





İki noktada düzenlenen eşzamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen yakalandı.





1 minibüs ve 1 hafif ticari araç ile 2 otomobile sıkıştırılan göçmenler, bulundukları yerden çıkarılarak yasal işlemleri yapılmak üzere Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Suriyeli ve Afganlar'dan oluşan kaçak göçmenleri para karşılığında Sakız Adası'na geçirmeye çalıştığı öne sürülen İzmir'den 2, Karaburun'dan 4 olmak üzere toplam 6 kişi ise gözaltına alındı. İnsan tacirlerine ait 4 araca da el konuldu.





MHP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI





Ancak, gözaltına alınan kişilerin kimlikleri sorgulandığında ortaya çarpıcı detaylar çıktı. Operasyonda gözaltına alınan Fırat Zorlu'nun MHP Karaburun İlçe Başkanı, Mehmet Kara'nın ise Karaburun Ülkü Ocakları Başkanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan diğer 4 kişiden Y. Kara'nın Mehmet Kara'nın kardeşi olduğu, "Mutef" isimli Suriye uyruklu zanlının ise kaçaklar ile çetenin irtibatını sağladığı öğrenildi. Aralarında Fırat Zorlu ve Mehmet Kara'nın da bulunduğu 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.





SAĞLIK SORUNU DEMİŞLERDİ..

Öte yandan, basına yansıtılmayan operasyonun hemen ardından önce İzmir Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın Mehmet Kara'yı görevden alıp yerine başka bir ismi atadığı, 4 gün sonra ise MHP İl Başkanlığı'ndan benzer bir hamle geldiği ortaya çıktı. 14 Nisan'da MHP'den basına gönderilen açıklamada, “Karaburun İlçe Başkanımız Fırat Zorlu sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etmiş, istifası da geçtiğimiz günlerde il yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Fırat Zorlu’dan boşalan İlçe Başkanlığına kimin vekâlet edeceği il başkanlığımızın çalışmalarıyla tespit edilecektir” denilmişti.