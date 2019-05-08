Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki otogar için suç duyurusu /08 Mayıs 2019 21:21

İstanbul'daki otogar için suç duyurusu

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın 25 yıllık işletme süresi 4 Mayıs itibariyle dolmasına rağmen firma işletmeye devam ediyor

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Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, otogarı işleten firmanın sözleşmesi bitmesine rağmen otogarı işletmeye devam ettiğini açıkladı. Bu duruma göz yumarak belediyenin zarara uğratıldığını söyleyen Önal, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 25 yıllık işletme süresi, 4 Mayıs itibariyle sona erdi. Ancak, otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin günlük bir milyon lirayı aşkın geliri olan işletme hakkını henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devretmediği belirtildi.

İşletmeden kaynaklı gelirin 4 gündür belediyeye gitmeyerek belediyenin zarara uğratıldığını savunan Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, savcılığa suç duyurusunda bulundu.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede Önal, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan Büyük İstanbul Otogarı’nın 4 Mayıs 1994 gününden başlamak üzere 25 yıllığına verilen işletme hakkının, 4 Mayıs 2019 günü sona erdiğini, ancak otogarın işletmeciliğinin halen Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından devam ettirildiğini belirtti. 
 
Dilekçede ayrıca, UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi)’nin 2016 yılında aldığı karara rağmen işleten firma, otoparkı kullanan araçlardan 25 dakika ücretsiz olmasına rağmen bugüne kadar ücret almaya devam ettiği hatırlatılarak şöyle denildi; “İBB, işletmeci firmaya 9 Ağustos 2016 tarihinde çektiği ihtarnamesiyle otogardaki otoparktan ücret alınması nedeniyle şartnameye aykırılıktan dolayı işletme hakkının feshi ile otogarın tahliyesini istenmiştir. Ancak ihtarname tarihinden bugüne tahliye için gerekli işlem yapılmayarak, belediye büyük bir zarara uğratılmıştır. Çünkü tahliye işlemi gerçekleştirilmiş olsaydı işletmeden kaynaklı gelirler belediyeye gidecekti”

Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanları Kadir Topbaş ile Mevlüt Uysal hakkında “Görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar vermek” suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.
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