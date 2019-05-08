Samanyolu Haber /Gündem / 'Seçimin iptal edilmesine gerekçe olan iddialar araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi /08 Mayıs 2019 21:38

'Seçimin iptal edilmesine gerekçe olan iddialar araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HDP’nin 'İstanbul seçimlerinin iptal kararına gerekçe olan iddiaların araştırılması' talebiyle TBMM'ye sunduğu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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HDP'nin YSK'nİn İstanbul seçimlerini iptal etme kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması için TBMM'ye sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP'den yapılan açıklamada, "AKP ve MHP'nin iddiaların araştırılması talebini reddetmesi, bu kararın gayri meşruluğu bir kez daha ispatlamıştır" denildi. 

HDP grup başkan vekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç'un İstanbul seçimlerinin iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması için TBMM'ye sunduğu ve AKP ile MHP'nin oylarıyla reddedilen önergede, "YSK'nin 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" denildi.
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