“Ülker’de sürpriz değişiklik” iddiası

SAMANYOLUHABER- Koç ve Sabancı’nın akabinde Türkiye’nin en büyük 3’üncü grubu olan Yıldız Holding’de Murat Ülker’in erken emekliliğe karar verdiği iddia ediliyor.







Ülker, Godiva ve United Biscuits gibi devasa gıda şirketlerinin de sahibi konumundaki Yıldız Holding’de dümene Murat Ülker’in ablasının oğlu Ali Ülker’in geçeceği belirtiliyor.





Holdingin henüz teyit etmediği iddialara göre Murat Ülker, Rahmi Koç'un Koç Holding'de tercih ettiği gibi "şeref başkanlığı" unvanı ile emekliye ayrılacak.





Murat Ülker'in 3 oğlunun en büyüğü olan Yahya Ülker yönetim kurullarında görev almaya başladı.





OĞLU YAHYA DA YÖNETİME GİRDİ





Murat Ülker, 2019 yılı başından itibaren büyük oğlu Yahya Ülker’i de şirketlerin yönetim kurullarında görev vermeye başlamıştı.





Murat Ülker’in bütün şirketlerin genel kurullarının yapılmasının akabinde koltuğu yeğeni Ali Ülker’e devredecek.





19 yıldır Yıldız Holding’in yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa eden Murat Ülker’in 2020 yılında tamamen kenara çekileceği ifade ediliyor.





İcranın yükünden kurtulmak, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk işlerine daha fazla vakit ayırmak için böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.





Murat Ülker (solda), çok iyi bir eğitim alan oğlu Yahya'yı iş hayatına bizzat hazırlıyor.

ÜLKER'İ DÜNYA DEVİ HALİNE GETİRDİ





1959 doğumlu Murat Ülker, babası Sabri Ülker’den 2000 yılında devraldığı Ülker’i Godiva ve United Biscuits gibi iki dünya markasını satın alabilecek kadar büyük bir holding haline getirdi.





Ülker’i de çatısı altında barındıran Yıldız Holding’in 14 ülkede 80 fabrikasında 60 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyor. Çalışanların 45 bini Türkiye’de.





2018 yılında 50 milyar TL satış hasılatı elde eden grubun Türkiye’nin en büyük 3 holdingi arasına girmesinde bayrağı 2000 yılında devralan Murat Ülker’in rolü büyük.





İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan Murat Ülker genç yaşta grup şirketlerinde görev almıştı. İş hayatına 1984 yılında adım atmıştı.





Murat Ülker'in 2020 yılından itibaren Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu yeğeni Ali Ülker'e (solda) bırakmaya karar verdiği iddia ediliyor.





ALİ ÜLKER KİMDİR?





Ali Ülker, Yıldız Holding’in ana hissedarlarından Ahsen Özokur’un (Murat Ülker’in ablası) ilk eşinden olan büyük oğludur.





1969 yılında İstanbul’da doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı.





İş hayatına 1985’te Ülker Gıda A.Ş. kalite kontrol bölümünde stajyer olarak başladı. 1986-1998 arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de stajyer, satış yöneticisi, satış koordinatörü, ürün grup koordinatörü ve ürün grup müdürü pozisyonlarında görev aldı.





1998’DE GENEL MÜDÜR OLDU





1998’de Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de, 2001’de ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.’de genel müdürlük görevlerini üstlendi.





2002’de Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005’te ise Grup Başkanlığı’na atandı.





2011’den bu yana Yıldız Holding yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini ifa eden Ali Ülker, global inovasyon ve kalite grup başkanlığı görevini de üstleniyor.



