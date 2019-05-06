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Abdullah Öcalan ile Avukatları uzun süre sonra görüştü
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Abdullah Öcalan ile Avukatları uzun süre sonra görüştü
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06 Mayıs 2019 12:44
Abdullah Öcalan ile Avukatları uzun süre sonra görüştü
Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu uzun süre sonra İmralı'ya gittiklerini açıkladı
SHABER3.COM
Asrın Hukuk Bürosu avukatları yaptıkları açıklama ile Abdullah Öcalan'la 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
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