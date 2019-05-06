Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Öcalan ile Avukatları uzun süre sonra görüştü /06 Mayıs 2019 12:44

Abdullah Öcalan ile Avukatları uzun süre sonra görüştü

Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu uzun süre sonra İmralı'ya gittiklerini açıkladı

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Asrın Hukuk Bürosu avukatları yaptıkları açıklama ile Abdullah Öcalan'la 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.
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