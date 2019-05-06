[ANALİZ] Saray'a ve YSK'ya 'seçim yenilensin' diye baskı yapanlar kimler?

Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde ve tabanında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçları büyük oranda kabullenilmiş ve bir muhasebe yapılması gerektiğini söyleyenler çoğunlukta.





Ancak Saray'a da yakın etkili küçük bir grup bu sonuçları kabullenmeyip daha da agresif bir şekilde provokasyonla devam ediyorlar. Özellikle Saray'a baskı yapıp Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ettirmeye çalışıyorlar.





Peki kim bu etkili azınlık?





AKP içerisinde paralel bir parti haline gelen bu örgüte 'Pelikancılar' diyorlar. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu bir bildiri ile deviren bu grup aslında Erdoğan sonrası AKP'yi dizayn etmeye çalışıyor. Erdoğan'ın eski metin yazarı Milletvekili Aydın Ünal, "AKP’yi içeriden çökertmeyi gaye edinen örgüt” ifadesini kullandığı pelikancıların gücü nereden geliyor? Kimlerden oluşuyor?





Pelikancıların görünen iki lideri var. Birincisi Damat Berat Albayrak İkincisi de Abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak. Saraya akrabalık bağı ile bağlı olan 'Pelikancılar' aslında Erdoğan sonrasını dizayn etmek için çalışıyor.





Parti içinde her geçen gün gücü artıran bu 'Çete' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok önemli. Bunun için seçim öncesinde çalışmaya başladılar.





İstanbul AKP adayı Binali Tıldırım'ın gücüne rağmen İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul adaylarının tamamı Berat Albayrak ve pelikancılar tarafından belirlendi. Hatta Binali Yıldırım'ın adaylığının geç açıklanması bile buna bağlanmıştı. Bu parti içinde hala tartışılmaya devam ediyor.





İSTANBUL'U KAYBETMEMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR





Pelikancılar 31 Mart gecesi seçimlerin gittiğini görünce hemen düğmeye bastılar. Önce Anadolu Ajansına baskı yapan bu çete sosyal medyadan da manipilasyona başladılar.





Hatırlanırsa Yüksek Seçim Kurulu daha açıklama yapmadan Pelikancıların önemli ismi Hilal Kaplan, Twitter hesabından peş peşe iki mesaj paylaştı . Kaplan ilk mesajında 'YSK, tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi' dedi . Bir saat içinde bu mesajını yalanlayan bir mesaj attı.





Sabah gazetesi ve A Haber’in internet sitelerinde seçime hile karıştırdığı gerekçesiyle 30 sandık başkanının gözaltına alındığı iddia edildi





Hem YSK hem de İstanbul Valiliği bu açıklamaları yalanladı. Ama bu yalanlama gelene kadar Pelikancılar oy sayım işlerine nezaret eden sandık kurullarına baskı yapıldı.

Şimdilerde de yine Sabah ve A Haber kullanılarak hem YSK'ya hem de Saraya baskı yapmaya devam ediyorlar.





1 ayı geçen süreçte Erdoğan'da da ciddi bir söylem değişikliği de AKP içerisinde de Pelikancıların propagandasına başlıyor.









Peki, kimdir bu Boğaz’da bir yalıda konuşlanmış bu Pelikancılar





Başların daha önce söylediğimiz gibi Albayrak kardeşler var. Bosphorus Global resmi adıyla faaliyet gösteren bu grupta Süheyb Öğüt koordinatör olarak görev yapıyor. Eşi Hilal Kaplan da ekibin iç işleyişinden sorumlu Soros’la ilişkili Açık Toplum Vakfı’nın 2012 yılına kadar başkanlığını yapan Can Paker 'Pelikan Yalısı’nın müdavimlerinden. Çoğu 2012 yılından sonra AKP'ye angaje olan , tabandan olmayan bir çok isim Pelikancıların saflarında yer alıyor. En bilinen isimleri Melih Altınok, Kurtuluş Tayiz, Cemil Barlas, Cem Küçük, Haşmet Babaoğlu...





AKP TROLLERİNİ KONTROL EDİYORLAR





'Parti içinde parti' gibi davranan pelikancıların sosyal medyada büyük bir trol ordusunu da kontrol ediyor.





Kimi savcılara, polislere, bürokratlara gazetecilere etki eden bu grup çoğu zaman AKP'lileri de linç ediyor. Süleyman Soylu - Berat Albayrak çatışmasının arkasında da bu grupla girdiği güç mücadelesi olarak görülüyor.

YSK'dan alacakları sonuç ne olursa olsun görülen o ki Milletvekili Aydın Ünal, "AKP’yi içeriden çökertmeyi gaye edinen örgüt” dediği bu grup AKP'de ciddi bir yarılmaya yol açacağı kesin.



