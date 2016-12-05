Ülke mutluyken başbakan istifa etti!

Key, parlamentoda yaptığı konuşmada, 2008'den bu yana yürüttüğü başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.





"Verebileceğim her şeyi verdim" diyen Key, bir dönem daha başbakanlık yapamayacağını hissettiğini ifade etti.





Kendisinden sonra partinin başına kim seçilerse seçilsin destekleyeceğini belirten Key, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istemesinin, istifa kararı almasında önemli bir rol oynadığını belirtti.





Key, "Bunun sadece bir zamanlar sahip olduğum özel ve aile hayatımı yeniden keşfetmek için verilmiş bir karar olduğunu söylemek kolay olurdu. Bu da bir faktör ama birçok nedenden sadece bir tanesi" dedi.





Bu konuda başka detay vermeyen tecrübeli siyasetçi, "Yıllardır benzer durumda bu adımı atmayı başaramayan çok sayıda gözlemledim. Nedenini anlayabiliyorum. Bu, bırakılması zor bir iş... Ama benim ve partim için, bu gitmek için doğru zaman" diye konuştu.





MUHALEFETTEN ÖVGÜ





Key'in şok kararını değerlendiren ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Andrew Little, "John Key, Yani Zelanda'ya özveriyle ve cömertçe hizmet etti. Ona ve ailesine gelecek için en iyisini diliyorum" diye tweet attı.





AVUSTRALYA BAŞBAKANI: BÜYÜK KAYIP



