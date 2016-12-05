Ülke mutluyken başbakan istifa etti!

Key, parlamentoda yaptığı konuşmada, 2008'den bu yana yürüttüğü başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"Verebileceğim her şeyi verdim" diyen Key, bir dönem daha başbakanlık yapamayacağını hissettiğini ifade etti.
Kendisinden sonra partinin başına kim seçilerse seçilsin destekleyeceğini belirten Key, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istemesinin, istifa kararı almasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Key, "Bunun sadece bir zamanlar sahip olduğum özel ve aile hayatımı yeniden keşfetmek için verilmiş bir karar olduğunu söylemek kolay olurdu. Bu da bir faktör ama birçok nedenden sadece bir tanesi" dedi.
Bu konuda başka detay vermeyen tecrübeli siyasetçi, "Yıllardır benzer durumda bu adımı atmayı başaramayan çok sayıda gözlemledim. Nedenini anlayabiliyorum. Bu, bırakılması zor bir iş... Ama benim ve partim için, bu gitmek için doğru zaman" diye konuştu.
MUHALEFETTEN ÖVGÜ
Key'in şok kararını değerlendiren ana muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Andrew Little, "John Key, Yani Zelanda'ya özveriyle ve cömertçe hizmet etti. Ona ve ailesine gelecek için en iyisini diliyorum" diye tweet attı.
AVUSTRALYA BAŞBAKANI: BÜYÜK KAYIP
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Key’in istifasının, "Hem Yeni Zelanda hem de dünya için büyük bir kayıp olduğunu" belirtti.
Turnbull, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Key, olağanüstü ve etkileyici bir dünya lideri, rol modeli ve mükemmel arkadaş oldu. İstifası, hem Yeni Zelanda hem de dünya için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.
Key’in Yeni Zelanda’yı güçlü bir konuma getirdiğine işaret eden Turnbull, istifa kararını duyduktan sonra Key’e telefondan mesaj gönderdiğini ve "Doğru olmadığını söyle kardeşim" yazdığını belirtti.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI
Yeni Zelanda Ulusal Parti Genel Başkanı John Key, Kasım 2008'deki genel seçimleri kazanarak, ülkenin 38'inci başbakanı olmuştu. Auckland kentinde 1961 yılında doğan Key, evli ve iki çocuk babası.
Key'in istifasıyla boşalan Ulusal Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık için 12 Aralık'ta parti içinde seçim yapılması bekleniyor. Parti liderliği için yapılacak seçimde, Başbakan Yardımcısı Bill English'in ismi öne çıkıyor.
Yeni Zelanda'da gelecek genel seçimin ise Kasım 2017'den önce yapılması gerekiyor.