Samanyolu Haber /Gündem / PYD Türkiye sınırına bayrak astı /05 Aralık 2016 14:19

PYD Türkiye sınırına bayrak astı

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi ile Suriye’nin, terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Telabyad kenti arasındaki sınır hattına duvar örülmesi için çalışmalar sürüyor. PYD üyeleri, sınır hattına yakın noktadaki direğe, örgütün silahlı kanadı YPG’nin büyük bir bayrağını astı.

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PYD Türkiye sınırına bayrak astı

Akçakale’nin karşısında bulunan ve geçen yıl Haziran ayından itibaren PYD denetimine geçen Telabyad, sınırına güvenlik amacıyla modüler beton duvar örülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İş makinelerinin çalışma yaptığı bölgede PYD üyeleri, dün akşam saatlerinde sınıra yakın bir noktada yer alan ve Akçakale’den görülen direğe terör örgütünün silahlı kanadı YPG’yi simgeleyen büyük bir flama astı. Terör örgütü üyelerince asılan yeni bayrak Akçakale’den net şekilde görülürken, sınır hattında iş makineleri ise zırhlı araçların aldığı güvenlik önlemleri arasında beton örme çalışmalarını sürdürüyor.
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