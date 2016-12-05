PYD Türkiye sınırına bayrak astı







Akçakale’nin karşısında bulunan ve geçen yıl Haziran ayından itibaren PYD denetimine geçen Telabyad, sınırına güvenlik amacıyla modüler beton duvar örülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İş makinelerinin çalışma yaptığı bölgede PYD üyeleri, dün akşam saatlerinde sınıra yakın bir noktada yer alan ve Akçakale’den görülen direğe terör örgütünün silahlı kanadı YPG’yi simgeleyen büyük bir flama astı. Terör örgütü üyelerince asılan yeni bayrak Akçakale’den net şekilde görülürken, sınır hattında iş makineleri ise zırhlı araçların aldığı güvenlik önlemleri arasında beton örme çalışmalarını sürdürüyor.