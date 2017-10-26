Ukraynalı vekile bombalı saldırı

Kiev’de patlama: 1 ölü, aşırı sağcı milletvekili yaralandı
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da aşırı sağcı Radikal Partili vekil İgor Mosiyçuk'un bombalı saldırıda yaralandığı belirtildi.
3 kişinin yaralandığı patlamada sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaralanan milletvekili İgor Mosiyçuk’un Facebook hesabından yapılan açıklamada, “İgor Mosiyçuk saldırıya uğradı. Espresso televizyon kanalının binasından çıktığı sırada patlama meydana geldi. İgor Mosiyöçuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Patlamanın milletvekiline yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürülen açıklamada, Mosiyçuk’un televizyon kanalından çıkışı sırasında patlamanın meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, patlamanın bir motosikletten kaynaklandığı, Mosiyçuk’un yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Patlamanın detayları ve patlamada zarar görenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.