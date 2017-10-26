Samanyolu Haber /Gündem / Ukraynalı vekile bombalı saldırı /26 Ekim 2017 01:10

Ukraynalı vekile bombalı saldırı

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken, aşırı sağcı Radikal Partili vekil İgor Mosiyçuk yaralandı.

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Kiev’de patlama: 1 ölü, aşırı sağcı milletvekili yaralandı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da aşırı sağcı Radikal Partili vekil İgor Mosiyçuk'un bombalı saldırıda yaralandığı belirtildi.

3 kişinin yaralandığı patlamada sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralanan milletvekili İgor Mosiyçuk’un  Facebook hesabından yapılan açıklamada, “İgor Mosiyçuk saldırıya uğradı. Espresso televizyon kanalının binasından çıktığı sırada patlama meydana geldi. İgor Mosiyöçuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Patlamanın milletvekiline yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürülen açıklamada, Mosiyçuk’un televizyon kanalından çıkışı sırasında patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın bir motosikletten kaynaklandığı, Mosiyçuk’un yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Patlamanın detayları ve patlamada zarar görenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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