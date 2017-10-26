Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı tutuklandı

Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki akşam bir fiber tekne içerisinde çok sayıda insan olduğunu tespit etti. Sürat teknesini inceleyen ekipler Yunanistan'a geçmeye çalışan Hizmet Hareketi soruşturması şüphelisi 2'si emniyet müdürü, 1'i mühendis ve Dışişleri Bakanlığında çalışan eski müsteşarın da aralarında olduğu belirtilen 10 kişiyi gözaltına aldı. 2 emniyet müdürü bir mühendis ve Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Arif Ç. tutuklandı.





Arif Ç. 15 Temmuz sonrası görevden alınmış ve kendisi Londra'dan Türkiye'ye dönmüştü.