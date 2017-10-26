Bu fotoğrafın 15 Temmuz'la ne ilgisi olabilir?

Denizli’de Nöro Bilim Tıp Merkezi, OHAL kararnamesiyle kapatıldı. Tıp merkezinin mallarına da el konuldu. El konulanlar arasında tıp merkezine ait zihinsel engellilerin eğitimde kullanılan 1 ‘Haflinger’ cinsi 19 yaşında at ile 1 adet eğitimli ‘Golden’ cinsi köpek de yer alıyordu.







DEFTERDARLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE İHALE





İki hayvanın satılması için bugün Defterdarlık Müdürlüğü’nde ihale açıldı. İhaleye hayvanların emanet olarak bulunduğu Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamer Tekin ile Hayvanları Koruma Derneği’nden bir yetkili katıldı.