Samanyolu Haber /Gündem / Bu fotoğrafın 15 Temmuz'la ne ilgisi olabilir? /26 Ekim 2017 01:17

Bu fotoğrafın 15 Temmuz'la ne ilgisi olabilir?

15 Temmuz kontrollü darbe girişi banesiyle binlerce şirkete el koyan AKP Hükümeti bunları elden çıkarmak için satışlara başladı. Denizli’de Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturması kapsamında el konulan golden cinsi köpekle Haflinger cinsi at ihaleye çıkarıldı. İki hayvan 1550 TL’ye satıldı.

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Denizli’de Nöro Bilim Tıp Merkezi, OHAL kararnamesiyle kapatıldı. Tıp merkezinin mallarına da el konuldu. El konulanlar arasında tıp merkezine ait zihinsel engellilerin eğitimde kullanılan 1 ‘Haflinger’ cinsi 19 yaşında at ile 1 adet eğitimli ‘Golden’ cinsi köpek de yer alıyordu.

DEFTERDARLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE İHALE

İki hayvanın satılması için bugün Defterdarlık Müdürlüğü’nde ihale açıldı. İhaleye hayvanların emanet olarak bulunduğu Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamer Tekin ile Hayvanları Koruma Derneği’nden bir yetkili katıldı.
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