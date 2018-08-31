Samanyolu Haber /Ekonomi / Osmanbey esnafını 100 milyon lira dolandırdılar /31 Ağustos 2018 12:58

Osmanbey esnafını 100 milyon lira dolandırdılar

İstanbul Osmanbey esnafından piyasadan daha yüksek kâr vaadiyle 100 milyon lira toplayan ve kayıplara karışan kişi yakalandı

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İstanbul Osmanbey esnafının 100 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan  İşlem Döviz’in üç ortağından biri Şile’de yakalandı.

İstanbul’da tekstil sektörünün en önemli adreslerinden Osmanbey’de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın yüksek kâr payı vaadine kanarak İşlem Döviz’e paralarını yatırdığı ortaya çıkmıştı. İşlem Döviz’in yönetim kurulu üyesi 3 kişi hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.
 
Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre döviz bürosunun ortaklarından Erol Hacıosmanoğlu’nun Şile, Alacalı Köyü’ndeki bir villada saklandığı bilgisine ulaşan polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Hacıosmanoğlu, adli işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi.

İşlem Döviz’in diğer ortakları Ahmet Ali D. ve Mustafa Ç.’nin yakalanması için ise çalışmaları sürdürülüyor.
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